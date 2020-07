Coronavirus à Plérin : 400 enfants et leurs parents vont être testés

De nouveaux tests Covid-19 vont avoir lieu au sein du centre de loisirs La Citadelle de Plérin dans les Côtes-d'Armor. La semaine dernière, 69 enfants et les membres de leur famille ont subi des tests après la découverte de trois cas au sein de l'établissement. Onze cas positifs ont été détectés à l'issue de cette première vague qui concernait les enfants du groupe de CE1.

90 familles concernées par les tests

Après la découverte d'un nouveau cas chez une animatrice et chez des enfants plus jeunes la CPAM des Côtes-d'Armor et l'Agence régionale de santé, vont lancer de nouveaux tests. Cette fois, tous les enfants du centre et leurs proches vont subir un test PCR. Cela représente 90 familles, soit près de 400 personnes. Des courriers vont être adressés aux parents afin qu'ils aillent se faire dépister.