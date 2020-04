Coronavirus : La difficile réouverture des plages basques.

Rouvrir les plages cet été …. Bien malin celui qui peut dire, si, il sera possible de fouler le sable basque dans les prochaines semaines. Certains élus militent clairement en ce sens. A Biarritz, le conseiller municipal et tête de liste aux municipales, Guillaume Barrucq l'appelle de ses vœux. Pour lui, je cite « plus vite nous serons fixés, mieux nous pourrons organiser nos stations balnéaires pour prévenir les risques sanitaires » et le médecin de saluer la démarche lancée dans les Alpes Maritimes.

A l'issue d'une visio-conférence avec des maires, le préfet des Alpes Maritimes a en effet accepté l'idée de monter un groupe de travail sur « la proposition d’ouvrir restaurants, plages et hôtels dans des conditions sanitaires strictes ». Le député maire d'Antibes, Jean Leonetti en fait partie. Il souhaite une réouverture des plages au plus vite partout en France. Pour lui, "si tout est bien fait, il n’y a pas de raison que ce ne soit pas possible, comme assurer les distances sanitaires sur le sable. Et même sur les terrasses des cafés, les tables peuvent être espacées de deux mètres. " Le député assure en outre qu'il pense avant tout aux locaux, aux habitants de la côte d'azur ou basque.

Sauf qu’entre Antibes et Bidart, c’est pas franchement la même baignade !

Mais au Pays Basque, tous les élus ne partagent pas cet enthousiasme. Cela pourrait paraitre une Lapalissade mais c'est une réalité de taille : entre Méditerranée et Océan Atlantique, la différence majeure ce sont les vagues !

Impossible sur la Côte Basque que la baignade ne soit pas surveillée © Radio France - Céline Arnal

Impossible au Pays Basque d'envisager une plage sans MNS pour surveiller la baignade tant les rouleaux sont dangereux. En outre, le recrutement se fait habituellement en cette période. Il n'a pas commencé et quand bien même il serait effectué dans les temps, comment garantir la sécurité des maitres nageurs ?

Comment garantir les distances de sécurité quand il faut faire un bouche-à-bouche ?

Objectivement, Emmanuel Alzuri, le maire de Bidart s'interroge : "Comment garantir les distances de sécurité dans l'eau ? et quand il faut faire un bouche-à-bouche ?" Pour lui, à vrai dire c’est simple : c’est impossible. "Ces jeunes de 18, 19 ans, 20 ans, on va pas les envoyer au casse-pipe sans garantir leur sécurite, s'exclame-t-il ! A ce jour, poursuit-il, on n'a pas répondu à cette question. Emmanuel Alzuri, qui , du coup, à ce jour, ne voit pas comment les plages pourraient rouvrir cet été."

A ce jour, selon la préfecture des pyrénées atlantiques, aucun comité de pilotage n'est envisagé sur le sujet. La préfecture déclare attendre les consignes gouvernementales.