Coronavirus à Quiberon : le nombre de cas confirmés augmente encore

Après une recrudescence des cas de Covid avérés, Quiberon organise des tests de dépistage massifs dans sa ville et renforce ses mesures sanitaires.

Il y a d'abord eu cinq cas, puis une vingtaine. L'agence régionale de santé de Bretagne et la préfecture du Morbihan annonce ce mercredi 29 juillet que 72 cas de coronavirus sont désormais identifiés au sein du foyer épidémique de Quiberon.

Des malades entre 18 et 25 ans pour la plupart

40 cas ont été confirmés à la suite du millier de tests effectué depuis le samedi 25 juillet au sein du "drive" installé près de la mairie. Il peut accueillir 250 à 300 personnes et ne désemplit pas depuis le début de la semaine. A ces cas dépistés il faut ajouter 32 cas identifiés suite au traçage effectué par l'assurance maladie et l'agence régionale de santé. "La majorité de ces personnes est âgée entre 18 et 25 ans," précise la préfecture dans un communiqué.

Les autorités rappellent que le "drive" ouvert de 14h30 à 17h45 jusqu'au dimanche 2 août inclus est destiné aux personnes susceptibles d'avoir été en contact avec les cas confirmés. Il est accessible sans ordonnance. Un nouveau centre de dépistage va ouvrir à Auray ce jeudi 30 juillet sur le parking du château du Keriolet.