Covid : les personnels hospitaliers de la Loire, à bout, réclament toujours des moyens supplémentaires

Covid ou pas, Martine Fesque a le sentiment que rien ne change. La secrétaire adjointe de la CGT de l'hôpital de Roanne se bat aujourd'hui pour les mêmes raisons qu'avant le début de la pandémie de coronavirus. "Depuis des années la casse de l'hôpital public existe, et aujourd'hui on n'a plus les moyens d'absorber tout ça... sincèrement, il n'y aurait pas eu toutes ces fermetures de lits, ces suppressions de postes à l'hôpital, il ne serait pas dans cet état et les soignants et les hospitaliers non plus", assure Martine Fesque.

Martine Fesque, secretaire adjointe de la CGT de l'hôpital de Roanne Copier

Ce sentiment de dénigrement, elle l'a encore eu mercredi soir en écoutant Emmanuel Macron mercredi soir. Le chef de l'État a reconnu que les soignants étaient fatigués, "mais nous avons appris de la première vague" a-t-il dit. "Nous ce qu'on attendait c'était des mesures pour l'hôpital, il n'en n'a pas fait mention du tout", note-t-elle. Et elle ne se dit "aucunement rassurée" par les annonces du chef de l'État, comme le couvre-feu pour Saint-Étienne Métropole. Les demandes de la CGT hospitalière, ce sont "un _dégel du point d'indice pour augmenter l'ensemble des personnels hospitaliers et du personnel_", rappelle Martine Fesque. Des demandes qui, ajoute-t-elle n'ont pas été satisfaites avec les accords du Ségur de la Santé [que la CGT n'a pas signés], malgré un mouvement de grève conséquent lancé au printemps 2019 par les urgences des hôpitaux.

Aucun moyen n'a été mis entre la première et la deuxième vague

"Avant l'épidémie de Covid, en janvier 2020, on était déjà au bord de la rupture à l'hôpital de Roanne, la première vague met les soignants et les hospitaliers à bout et aujourd'hui ça craque de partout", poursuit la secrétaire adjointe de la CGT de l'hôpital roannais, qui déplore qu'"aucun moyen n'a été mis entre la première et la deuxième vague". Ni lit ni personnel supplémentaire. Ni dans les hôpitaux, ni dans les Ehpad.