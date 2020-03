Coronavirus : à Saint-Brieuc, il ouvre son bar-restaurant malgré l'interdiction

Habituellement, il n'est pas ouvert le dimanche. Aujourd'hui, si. En pleine épidémie de Coronavirus, le patron du bar-restaurant La Grange à Saint-Brieuc a décidé de ne pas respecter la décision du Premier ministre de fermer les bars-restaurants et commerces "non essentiels".

C'est pour montrer qu'on a un peu l'impression d'être laissé à l'abandon, explique David, le patron

"Sur le fond, je suis d'accord qu'aujourd'hui la santé publique doit être prioritaire mais je trouve que les choses on été annoncées trop brutalement hier et on ouvre les bureaux de vote. Alors oui, on est ouvert, certes clandestinement, mais on est ouvert", poursuit David. "Il y a du monde, on n'est pas 100, c'est le principal". "J'ouvre aujourd'hui, après je respecterai les consignes".

