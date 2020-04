Coronavirus : un DJ stéphanois fait danser la place Dorian chaque vendredi

Chacun chez soi depuis plus de 3 semaines maintenant, le temps est parfois long et les interactions avec les voisins limitées. A Saint-Étienne, 3 amis ont décidé de mettre l’ambiance dans le quartier de la place Dorian, chaque vendredi à partir de 19h. Ce vendredi ils ajouteront la pyrotechnie !

Vous ne pouvez pas être passés à coté si vous habitez dans le centre de Saint-Étienne et spécialement vers la place Dorian. Depuis le début du confinement, le vendredi soir, le quartier est embrasé par les basses d'un DJ qui opère depuis son appartement. Fenêtres grandes ouvertes, il s’occupe de la musique à l’heure de l’apéro et du début de weekend.

Ils sont en fait 3 à l'origine de ce système qui ravit les amateurs de musique, pas seulement électronique, peut-être un peu moins ceux qui n'en sont pas friands. Parmi eux il y a deux DJ (Krauzer et Piment). Le troisième s’appelle Quentin : "On fonctionne sur un système de crossover de DJ, c'est à dire multiroom. Multibalcon en l’occurrence ! Il y a un appartement qui centralise tous les flux. On envoie le son à qui le demande dans l'immeuble. Chez moi on a des enceintes assez costauds. Pas ed quoi faire une rave party mais assez puissantes. Chaque voisin qui le veut à son enceinte connectée et ils reprennent le son qui ressort donc partout simultanément".

"A partir de 22h la police arrive"

Volume à fond le quartier vit donc pendant quelques heures au rythme de le musique électro avec, forcément, un risque : "C'est vrai qu'à partir de 22h la police arrive. on ne sait pas pourquoi. On explique qu'on ne fait pas ça en pleine semaine quand les gens travaillent".

Et maintenant, la pyrotechnie

Les ambianceurs, sont en tout cas ravis de l'effet qu'ils produisent sur leurs voisins, certains d'entre eux les remercient même pendant la semaine d'avoir rythmé leur début de weekend. Car il y a parfois des demandes de morceaux plus traditionnels.

Ce vendredi ils ont en tout cas décidé de passer un niveau dans le divertissement : ils prévoient d’agrémenter la musique de pyrotechnie comme ils l'ont déjà testé la semaine dernière.