Coronavirus : à Saint-Nazaire, le parcours du combattant pour trouver des autotests

Les pharmacies prises d'assaut et la désagréable sensation pour les pharmaciens d'être mis en porte à faux. "On dit que pour les cas contacts, l'autotest est gratuit mais obligatoire, et nous, nous avons des stocks vides. Nous avons été dévalisés. Nous attendons des commandes mais c'est au compte-goutte et on ne peut pas répondre à la demande. C'est frustrant pour les clients et pour nous aussi", dit cette pharmacienne désemparée.

On est arrivé au point de rupture" - un pharmacien à Saint-Nazaire

Dans l'officine voisine à Kerlédé, il y a des stocks mais ce sont des boîtes de 5 vendues plus de 20 euros. "Nous ne pouvons donc pas donner gratuitement des tests individuels comme le préconise pourtant le protocole" se lamente le pharmacien. "Je n'ai jamais vu une telle situation. Entre les antigéniques, les autotests, les vaccins, on commence plus tôt, on finit plus tard et même là, on ne réussit pas à contenter tout le monde. On est au point de rupture", confie-t-il.

L'interminable file d'attente pour des tests antigéniques à la pharmacie du centre commercial Leclerc © Radio France - Hélène Roussel

Manu est mère de famille. Sa fille de 10 ans a un cas de covid dans sa classe. Après avoir dû batailler pour faire un antigénique, certaines pharmacies sont en rupture dès 10 heures le matin, il faut maintenant faire 2 autotests à J-2 et à J-4. Des autotests obligatoires, avec certification sur l'honneur. De pharmacie en pharmacie, Manu finit par atterrir dans une grande surface. La boîte de 5 vendue autour de 10 euros. "Pas le choix, pourtant, ce devait être gratuit. Et les cas contacts vont se multiplier, c'est évident. On ne va pas courir les pharmacies tous les jours. On ne va pas non plus pouvoir assurer éternellement question budget". Et Manu de conclure : "s'il n'y a pas les produits en adéquation avec le protocole, il va peut-être falloir changer le protocole".