Coronavirus : à Strasbourg, le confinement invisible ou presque

Il y a d’abord ces bruits que l’on entendait pas lors du premier confinement : celui des écoles, des trams où se pressent des dizaines de personnes et puis de la circulation. Dans le centre de Strasbourg ce jeudi midi, les rues sont loin d'être désertes comme au premier confinement. Les mesures sont certes moins strictes qu'en mars dernier, mais certains sont perturbés par ce confinement qui n'en a pas l'air.

Du monde dans les rues et peu de contrôles

"Je trouve ça un peu bizarre oui", avoue Geoffrey, un web designer de 28 ans. Il se balade Rue des Grandes Arcades, un sac à la main : "là d’ailleurs je suis à Strasbourg et je devrais pas parce que je télétravaille mais j’ai dû me rendre en agence aujourd’hui. J’ai pris le train parce que j’habite à Haguenau et j’avais deux trois emplettes à faire donc j’en profite." Une journée presque normale donc.

Incompréhension des mesures sanitaires

Plus loin Léa est assise avec ses amies pour déjeuner. Elles sont en première année de BTS communication : "Quand on va dans le centre-ville, on voit les boutiques fermées et sur la place Kléber par exemple il n'y a personne. Mais le matin le tram est encore rempli de monde. C'est impossible de respecter les distances de sécurité."

L’étudiante ne comprend pas la logique des mesures sanitaires : "Nous on va en cours tous les jours, on a quelques cours a distance mais la plupart c’est à l'école. Et on est quand même 35 dans une classe serrés les uns contre les autres. Alors oui on aère la salle mais ça change pas grand chose."

Interrogés tous disent ne pas avoir été contrôlés. Une situation peu claire qui pourrait mener à plus de restrictions.