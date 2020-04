Coronavirus : à Strasbourg, les cérémonies funéraires retransmises en direct pour les proches

Dans l'Eurométropole, il est désormais possible d'assister par écran interposé aux funérailles d'un proche. Les rassemblement pour les obsèques sont limitées en raison de l'épidémie de coronavirus.

A Strasbourg, un nouveau service permet de suivre gratuitement à distance les cérémonies funéraires. En raison de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement qui en découlent, accompagner le départ d’un proche ou s’associer aux hommages est devenu quasi impossible. La réglementation sanitaire d’urgence impose, pour les personnes décédées du Covid-19, une mise en bière immédiate et une fermeture définitive du cercueil en l’absence de la famille directe. Pour les décès de nature non-épidémique, les rituels sont réduits à une dizaine de proches.

Gratuit et facultatif

Pour humaniser les obsèques, l’Eurométropole de Strasbourg a choisi de soutenir l'initiative solidaire mise en point par la société alsacienne Athéo Ingénierie. Elle propose aux familles l’accès à une chambre numérique permettant de suivre gratuitement et en temps réel tout le processus funéraire,avec les pompes funèbres publiques rhénanes.

Les proches peuvent ainsi visualiser la cérémonie, captée par le conseiller funéraire, via un smartphone, un ordinateur, une tablette, et une connexion sécurisée. L’option est facultative et n’appelle aucune participation financière.