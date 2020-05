Coronavirus : à Strasbourg, une aide alimentaire grandissante pour les étudiants

Depuis deux mois et demi, c'est la même scène chaque mercredi à Strasbourg. Une longue queue d'étudiants devant le Crous à la Gallia. Ils patientent pour récupérer gratuitement des denrées alimentaires, grâce à une collecte organisée par l'Afges (Association fédérative générale des étudiants de Strasbourg). En moyenne, 500 étudiants s'y rendent pour remplir leur frigo.

Des cas de misère extrêmes", Jean-Valentin Foury, président de l'Afges

"On n'a plus de boulot avec cette crise sanitaire donc les revenus ne rentrent pas" explique Zenaïd, 26 ans, qui travaille dans la restauration, en complément de ses études. Cette crise du coronavirus "nous a mis face à des cas de misère extrêmes" témoigne Jean-Valentin Foury, le président de l'Afges. "Une jeune fille sautait un repas par jour pour économiser de l'argent et pour ses protections mensuelles, elle utilisait des bouts d'écharpe" raconte-t-il.

Cinq tonnes de denrées alimentaires sont distribuées chaque mercredi. Les étudiants peuvent se procurer des produits de première nécessité, des légumes, des produits laitiers et hygiéniques. A partir de la deuxième quinzaine de juin, cette distribution n'interviendra qu'une semaine sur deux et cela pendant toute l'été.