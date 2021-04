Coronavirus : à Strasbourg, une commission spéciale va gérer l'extension des terrasses chez les restaurateurs

La mairie de Strasbourg annonce ce vendredi 16 avril la création d'une commission spéciale pour gérer et cadrer l'extension des terrasses des restaurateurs et cafetiers de la ville, en prévision des réouvertures soumises aux restrictions sanitaires.

D'après les dernières annonces gouvernementales, les terrasses des restaurants et des cafés pourraient rouvrir dès la mi-mai, si les chiffres de l'épidémie de coronavirus s'infléchissent. Comme l'année dernière, au moment de la réouverture, les trottoirs, les places et les rues des villes seront envahies de tables et de chaises qui empiètent sur l'espace urbain. Pour accompagner la réouverture des restaurants et des cafés, la ville de Strasbourg a donc décidé d'encadrer précisément l'extension de leurs terrasses.

"Commission terrasses"

Elle annonce ce vendredi 16 avril avoir créé une commission spéciale, la "commission terrasses", chargée de gérer et de cadrer l'agrandissement des espaces extérieurs occupés par les restaurants et les cafés. Son but est de permettre aux gérants d'établissements de s'étaler afin de pouvoir gérer la distanciation, mais tout en respectant les espaces urbains.

Cette commission est composée d'élus, mais aussi de représentants des restaurateurs, des commerçants, et des habitants des quartiers concernés. La mairie a travaillé de concert avec la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) du Bas-Rhin, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH 67), l'association de commerçants Les vitrines de Strasbourg, ainsi que des associations de riverains.

Le terrasses pourront aller jusqu'à prendre le double de l'espace qu'elles occupent déjà

La mairie a déjà fixé des règles : les restaurateurs et les cafetiers de la ville pourront au maximum doubler l'espace que leurs terrasses occupent déjà. Il faudra donc prévoir un empiétement sur les trottoirs et sur les places. Là où les rues sont trop petites, la mairie prévoit de proposer une piétonnisation temporaire pour aider les restaurateurs à s'étendre.

Mais avant d'étaler leur terrasse, les gérants d'établissements doivent en faire la demande auprès de la commission spéciale. Ils peuvent, depuis le jeudi 15 avril, déposer cette demande en remplissant un formulaire disponible sur le site de la ville. Une fois le dossier déposé, la commission se charge de l'examiner, et si les critères de respect des règles sanitaires et de l'espace urbain sont remplis, une autorisation est délivrée.

Les restaurateurs qui n'ont pas de terrasse pourront, eux, demander de l'espace pour en créer une, en passant, à encore, par la commission spéciale. Toutes les demandes doivent être déposées avant le 9 mai.

Ce dispositif lancé par la mairie représente un bon coup de main selon les représentants des restaurateurs et des cafetiers de la ville. Strasbourg compte aujourd'hui dans son centre-ville environ 350 restaurants ou cafés avec terrasse, qui pourront s'étendre selon des règles bien définies et précises. Mais encore faut-il que la réouverture des terrasses puisse être autorisée à la mi-mai.