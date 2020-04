Coronavirus : à Talence, les marchés désormais transformés en drives de produits frais

Comment se procurer des produits frais lorsque les marchés de plein air ne peuvent plus se tenir ? C'est la question sans réponse qui se posait aux habitants de la ville de Talence dans l'agglomération bordelaise. Depuis ce mercredi, la mairie a mis en place un système de drive qui permet aux habitants de commander leurs produits auprès des commerçants habituels et de venir les récupérer les jours traditionnels des trois marchés de la ville.

Des mesures sanitaires draconiennes

Alors, quelle différence avec un marché classique. Le système de commande d'abord qui évite aux habitants de se presser devant les étals pour choisir leurs produits. La mise en place de mesures sanitaires très strictes ensuite qui a permis à la mairie d'obtenir la validation de la préfecture de la Gironde. Ainsi, les drives sont disposés avec une entrée et sortie unique, sans croisement de clients possible dans l’allée piétonne grâce à un sens unique de cheminement fléché. Du gel hydroalcoolique est disponible pour les clients à l'entrée et à la sortie du drive. Les flux de passage sont limités à trois clients maximum, avec distance de sécurité d’un mètre minimum imposée. Afin d'éviter toute manipulation de produits, les commandes sont préparées à l'avance : aucun déballage d’étal ou de produits n’est autorisé. Chaque commerçant est équipé de gants et de masques de protection. Il est également recommandé aux clients de venir avec des gants. Enfin, plusieurs agents municipaux, placiers et policiers municipaux, sont mobilisés à chaque drive pour faire respecter ces règles.

Une plateforme en ligne pour joindre les commerçants

Les trois drives seront ouverts de 9h à 12h, le mercredi place Alcala, le samedi place Aristide-Briand et enfin le dimanche à Thouars. Le premier rendez-vous s’est déroulé ce mercredi place Alcala (ou place du Forum). Une plateforme en ligne, qui est une page dédiée du site Internet de la ville, centralise les types de commerces, les produits et les contacts des producteurs par lieu de marché. Il faut se connecter sur l'adresse : www.talence.fr/drive-frais.