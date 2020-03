Coronavirus : à Thise, le maire décrète un durcissement des mesures de confinement

Depuis le début de l’épidémie, l'Ehpad de Thise est lourdement touché par le covid-19. 15 résidents sont décédés. Pour éviter d’autres drames, le maire de la commune, Alain Loriguet, durcit les mesures de confinement par arrêté municipal. La mesure prend effet dès le 24 mars.

Un confinement quasiment total

Toutes les sorties sont désormais interdites, exceptées pour faire ses courses ou aller chez son médecin. Il est également autorisé de sortir son chien « mais seulement devant sa porte », précise le maire. Aucune autre sortie n’est autorisée. « Il faut prendre les mesures nécessaires face au virus, explique Alain Loriguet, pour ralentir la contamination, le confinement doit être réalisé d’une manière pratiquement totale. »

Le maire de Thise a décidé de durcir les mesures de confinement « par respect envers les familles endeuillés et pour le personnel soignant de la maison de retraite », explique-t-il. Selon l’élu, les mesures de confinement n’étaient pas suffisamment respectées jusqu’ici. « Je trouve qu’il n’y a rien de plus gênant de voir des personnes qui se promènent dans la commune, qui prennent une heure pour sortir leur chien ou des enfants qui courent dans la rue. On doit respecter ce qui se passe à Thise », raconte Alain Loriguet.

L’Ehpad : foyer de contamination à Thise

« Thise est en deuil », affirme le maire de la commune. Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, 15 pensionnaires de l’Ehpad sont décédés du coronavirus. Il s’agit de personnes âgées qui présentaient des pathologies liées à leur âge.

Actuellement, sur les 80 résidents de l’Ehpad, une vingtaine présentent des symptômes du covid-19, « ils ont de la fièvre à 38 », explique le maire. Les malades sont confinés dans leur chambre. L’Agence Régionale de la Santé est en lien avec le personnel de l’Ehpad pour suivre l’évolution de la contamination. « Je suis très touché par le personnel de l’Ehpad, ils sont toujours présents, actifs et à l’écoute, malgré la fatigue. Ce n’est pas simple pour eux. », confie le maire.

Pour le moment, aucun cas de coronavirus n’est détecté dans la commune, « on croise les doigts pour que ça continu ainsi et toutes les mesures sont prises pour limiter les cas possible », affirme l’élu.