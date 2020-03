Coronavirus à Tours : "le secteur du spectacle n'a jamais connu pareille crise" selon le gérant de AZ Prod

Depuis l'annonce d'interdire les événements qui rassemblent plus de 1.000 spectateurs, les annulations et les reports se multiplient. Une crise inédite selon le producteur de spectacles à Tours AZ Prod.

Quel impact le coronavirus aura-t-il sur l'économie en Touraine ? Il est évidemment encore trop tôt pour répondre à cette question mais il est certain qu'il sera lourd. De nombreux événements notamment doivent déjà être annulés ou reportés après l'annonce du gouvernement, dimanche 8 mars au soir, d'interdire toute manifestation qui rassemble plus de 1.000 personnes.

Depuis à la société AZ production, producteur de spectacles à Tours, qui fait le lien entre les salles de spectacles et les artistes, c'est une course contre la montre pour gérer les reports ou les annulations au cas par cas.

Toutes les représentations à l'espace Malraux à Joué-lès-Tours devraient avoir lieu pour l'instant car la jauge est de 1.000 places mais c'est sans compter les personnes qui ne viennent pas au dernier moment, "entre 10 et 15% actuellement contre 2% d'habitude, à cause du coronavirus certainement" explique Julien Lavergne gérant de la société AZ Production. Si on enlève donc ces spectateurs, les concerts seront maintenus.

Pour ce qui est du spectacle "Holiday on Ice" tournée d'envergure européenne voire mondiale, elle est fortement menacée. La tournée de l'hypnotiseur Messmer au mois de mars devrait être annulée.

Des pertes économiques très importantes et plus d'une dizaine de reports

"Le secteur du spectacle n'a jamais connu pareille crise. Nous recevons beaucoup d'appels de salles pour savoir si on maintient, reporte, annule le spectacle" explique Julien Lavergne. D'autant que les producteurs raisonnent en fonction de la tournée de l'artiste "on imagine un producteur qui aurait une tournée avec un artiste (...) c'est difficile de maintenir une salle où il y a moins de 1.000 spectateurs et d'annuler le lendemain une salle où il y aurait plus de 1.000 spectateurs. Les tournées s’opèrent du mardi au dimanche et ça doit tourner 4 jours par semaine" détaille le producteur.

Selon lui les pertes pourraient être énormes. D'autant que tous les spectacles ne pourront pas être décalés, notamment ceux des artistes internationaux. Et les pertes pourraient être également visibles sur le long terme : "Les spectacles de mars, avril, mais qui seront reportés sur septembre, octobre, novembre, j'ai peur qu'on n'arrive pas à reporter toutes les dates donc il y aura des tournées qui devaient avoir lieu en 2020-2021 qui seront reportées. On pense que les conséquences vont être sur une voire deux saisons en plus des conséquences actuelles", s'inquiète Julien Lavergne.