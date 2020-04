Coronavirus : à Val d’Isère, le port du masque reste obligatoire dehors, le maire ne retirera pas son arrêté

"Si l'exécutif n'est pas d'accord avec cet arrêté, on fera un recours" - Louis Albrand, médecin colonel, conseillé scientifique du maire de Val d'Isère

Depuis mercredi, un arrêté rend obligatoire de porter un masque dans les rues de la commune. Et le maire par intérim ne compte pas changer d'avis, malgré les recommandations ministérielles. Car jeudi, le ministre de l'intérieur Christophe Castaner a explicitement demandé aux élus de retirer ces arrêtés, au risque de créer une confusion. Le ministre explique que « ces arrêtés ne sont pas cohérents par rapport à l’exigence qu’implique le confinement parce que cela peut laisser penser qu’on peut sortir si on a un masque ».

Le maire de Val d'Isère Gérard Mattis, lui, décide de suivre l'avis de son conseiller scientifique personnel. Il s'agit de Louis Albrand. Amoureux et fidèle de la station de Val d'Isère depuis 40 ans mais surtout médecin colonel qui a fait parti de plusieurs cabinets ministériels. Louis Albrand est catégorique "Si l'exécutif n'est pas d'accord avec cet arrêté, on fera un recours. D'ici quelques jours je suis certain que l’exécutif conseillera lui aussi de se protéger le visage. Il faut le faire, et vite, pour arriver au déconfinement".