Coronavirus : à Valence aussi, bars et restaurants anticipent une fermeture totale

Un brassard noir pour alerter sur l'épée de Damoclès qui trônent au-dessus de leur tête. Des restaurateurs et patrons de bars de Valence ont répondu ce vendredi midi à l'appel du médiatique chef bordelais Philippe Etchebest. Pour le moment, les établissements drômois doivent fermer à minuit. Mais pour combien de temps encore ? se demandent-ils.

"On ne voit pas comment ça ne pourrait pas arriver chez nous" - Rodolphe Perret, brasserie L'Étage

La place des Clercs est vide ce vendredi après-midi. Il pleut, il vente et les clients ne sont pas au rendez-vous. Pourtant, Rodolphe Perret de la brasserie L'Étage admet que l'été et le mois de septembre ont été bons : "On a eu la chance de bénéficier d'un temps exceptionnel et d'avoir du monde en terrasse. Mais maintenant, c'est un livre qui s'ouvre, chaque journée va être une page d'écriture différente. On va rentrer dans le dur".

Le patron porte son brassard noir "par solidarité" mais il anticipe des mois plus difficiles. "On ne voit pas comment la fermeture de nos établissements ne pourrait pas arriver. On s'y prépare, lâche-t-il. Apparemment Valence, on n'est pas encore si touché, mais ce n'est pas impossible qu'on y arrive. Faut pas être fataliste mais bon..."

L'établissement accuse dans le même temps une baisse de clients habituels : des entreprises, des associations qui par le jeu du télétravail ou de mesures sanitaires plus strictes, ne viennent plus déjeuner ou dîner dans son établissement. Sur la terrasse d'à côté, l'équipe du Derby, porte elle aussi un brassard noir.

Effet domino

À la table du patron Didier Perrod, se sont rajoutées plusieurs hommes en doudoune rouge. Des distributeurs de boissons dans les bars et restaurants : discrets depuis le début de la crise sanitaire mais pas moins touchés par la fermeture des bars. Christophe Giraudet, chef des ventes chez Montaner Pietrini Boissons à Valence accuse une baisse importante depuis deux semaines.

"Avec les dernières nouvelles qu'on nous annonce, on a senti un arrêt des commandes significatifs, explique-t-il. Depuis une quinzaine de jours, on est _-15% de ventes_. Et encore ! Ce n'est que depuis hier soir la fermeture des bars". Une fermeture à minuit imposée aux bars et restaurants depuis ce jeudi dans toute la Drôme et qui inquiète le professionnel : "On s'attend à une baisse encore plus importante puisqu'on sait que les gens ont tendance à consommer une fois la soirée bien entamée".

Certains de ses clients, malgré les aides de l'État, ne commandent plus autant qu'avant la crise. Certains de ses fournisseurs sont toujours en chômage partiel. Des difficultés en chaîne pour tout un secteur qui souffre. Les stocks au-sein de son entreprise sont revus à la baisse. "On marche davantage à flux tendu", explique-t-il en prévision d'une nouvelle dégradation de la situation sanitaire et de nouvelles mesures sanitaires plus drastiques dans la Drôme.