Coronavirus : accès aux toilettes et lavage des mains à l'école, un "vrai sujet de santé publique"

L'accès aux toilettes et le lavage des mains est "un vrai sujet de santé publique pas suffisamment pris au sérieux". A quelques jours du retour à l'école, la députée de l'Eure et médecin, Marie Tamarelle-Verhaeghe, tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme.

Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon, la consigne est répétée en boucle depuis des semaines et son application se pose encore plus avec le retour à l'école à partir du 12 mai. L'accès aux toilettes et aux points d'eau,"c'est un vrai sujet, avec des problèmes de santé, notamment des enfants qui ont des infections urinaires, des maux de ventre, qui sont constipés et on n'en prend pas vraiment la mesure" dénonce la députée de l'Eure Marie Tamarelle-Verhaeghe qui enfonce le clou avec la pandémie de coronavirus :

Ca va nous obliger à revoir ce qui se passe dans nos écoles en matière d'hygiène et notamment de sanitaires"

Comme la rentrée aura lieu par petits groupes, la députée LaREM qui dit "ne pas être inquiète au moment de la reprise". Pour autant, "il y a des établissements qui vont faire venir des structures de lavabos mobiles pour ajouter des offres aux enfants, notamment dans les écoles primaires" précise-t-elle, tout en s'interrogeant "quel environnement proposons-nous à nos enfants pour les éduquer à l'hygiène, à la propreté et à leur santé ?"

Pas assez de points d'eau ou du savon qui manque

Dans certains établissements scolaires, les lavabos ou les toilettes ne sont pas assez nombreux, quand ce n'est pas le savon qui manque. Du savon qui "doit donner envie de se laver les mains, est-ce que ce sont des produits de qualité, qui ne sont pas nocifs ? Les points d'eau sont-ils adaptés à la taille des enfants ? Y-a-t-il des serviettes à usage unique pour qu'ils puissent s'essuyer ?" Autant de questionnements que la députée, médecin de profession, remet au coeur du débat.

Tout est à revisiter et là, je pense qu'on le fera avec sérieux"

Cette crise doit nous faire prendre conscience que "ce sont des enjeux très importants de santé". Un lavage des mains efficace, c'est trente secondes, "c'est pas juste mettre du savon et frotter un peu, ça s'apprend", mais plusieurs passages par jour à un point d'eau par enfant "ça nécessite de s'organiser, de prévoir les passages" poursuit Marie-Tamarelle-Verhaeghe, même si le protocole du ministère de l'Education nationale autorise l'utilisation du gel hydroalcoolique. La député l'assure, le lavage des mains ne va pas prendre la matinée, mais une chose est sûre, c'est que ça va prendre du temps, notamment pour les équipes éducatives dans les plus petites sections.