Coronavirus : activités en montagne, parcs et bords de lacs interdits en Savoie

Agacé par certains comportements contraires aux règles du confinement, le préfet de Savoie a décidé de renforcer les mesures en vigueur. Toute activité de montagne est désormais interdite. Interdiction également d'accéder aux parcs, aux bords des lacs et des rivières dans tout le département.

Des promeneurs et des joggeurs pas vraiment raisonnables au bord du lac du Bourget, des randonneurs en montagne, des parapentistes dans le ciel et des pilotes de motocross dans les bois, ou encore des parties de pétanque ou de football improvisées. Ces comportements contraires aux règles de confinement en vigueur depuis ont agacé les autorités. Avant le week-end, le préfet de Savoie Louis Laugier a décidé vendredi de durcir le ton.

Activités de montagne interdites

Toute activité de montagne est désormais strictement interdite en Savoie, par arrêté préfectoral. "Nous ne pouvons plus nous permettre de faire des secours en montagne et d'avoir des personnes blessées à l'hôpital. Il faut que nous fassions preuve d'une discipline collective" explique Louis Laugier. Jeudi encore, le PGHM de Modane a du intervenir en Tarentaise pour porter secours à randonneur à raquette.

Parcs et bords de lacs fermés

Pour éviter les regroupements, le préfet a également décidé de fermer l'accès aux parcs et aires de loisirs, ainsi qu'aux bords de lacs et de rivières. "L'idée de cet arrêté, c'est d'expliciter le message du gouvernement qui visiblement n'a pas été entendu par tout le monde" poursuit Louis Laugier. "Certains ont parfois une vision un peu extensive des consignes. Je veux bien tout entendre, mais la règle c'est quand même 'le confinement sauf', et le sauf ne doit pas se traduire par une accumulation de petites raisons pour sortir de chez soi."

Pas de mesures renforcées à Annecy

A Annecy, les bords du lac restent accessibles, à condition que les règles soient respectées, pour un petit footing, se dégourdir les jambes. Le maire Jean-Luc Rigaut estime que désormais "le message est bien reçu de la part des Annéciens", et selon lui les abus sont rares. Même constat sur le marché d'Annecy qui reste ouvert malgré des oppositions.