Coronavirus : ADA offre la location de voitures aux soignants du Gard

Un geste de solidarité de la part des agences de location ADA de Nîmes et Alès. Les frais de location sont offerts aux soignants et pompiers pendant toute la période du confinement.

Une offre qui s’adresse à tous les soignants et pompiers du département qui n’ont pas de véhicule ou alors un véhicule en panne, accidenté et qui ne peuvent pas le faire réparer faute de garage ouverts. Les agences de location ADA de Nîmes et Alès leur offre ainsi la location de voiture.

Sebastien Gallo responsable des agences ADA dans le Gard nous explique

200 euros par mois au lieu de 800 à 1000 euros

Sébastien Gallo, président de la SAS Gard Mobilités, gérant les agences ADA du département a eu cette idée : "ainsi ils ne payent pas la location de la voiture, ils devront uniquement payer à l’usage, c'est à dire au kilométrage parcouru ce qui fait environ 200 euros par mois contre 800 à 1000 euros d’habitude" explique-t-il avant d’ajouter : “dans ce contexte de grave crise sanitaire, je pense que la mobilisation de tous est nécessaire. Les agences ADA de Nîmes et Alès sont donc fières d’apporter leur contribution en mettant à disposition des personnels soignants et des pompiers, les véhicules de sa flotte”.