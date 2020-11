Coronavirus - Angleterre, Portugal, Autriche : le reconfinement s'étend en Europe

L'Europe se reconfine petit à petit. Après la France et la Belgique, l'Angleterre, le Portugal et l'Autriche ont pris ce week-end des mesures plus restrictives pour combattre la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus.

Face à une situation sanitaire qui se dégrade, la liste des pays qui imposent un reconfinement s'allonge en Europe. La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus amène l'Irlande, la France, le Portugal, mais aussi l'Angleterre et l'Autriche à prendre des mesures de plus en plus restrictives pour endiguer la hausse du nombre de cas.

Après l'Irlande et le Pays de Galles, l'Angleterre se reconfine

Le 22 octobre dernier, l'Irlande a été le premier pays d'Europe à reconfiner sa population. Près de cinq millions d'habitants sont contraints de rester chez eux pour six semaines. Les commerces non essentiels sont fermés, et les Irlandais ne peuvent sortir que pour faire de l'exercice, dans un rayon de cinq kilomètres.

Le lendemain, même mesure au Pays de Galles. Les trois millions d'habitants sont les premiers britanniques à être de nouveau confinés, au moins jusqu'au 9 novembre. Comme en Irlande, les écoles restent ouvertes.

Et alors que le cap du million de cas a été franchi, l'Angleterre a décidé d'ordonner un reconfinement ce samedi. Il débutera jeudi prochain et durera jusqu'au 2 décembre au moins. Pendant quatre semaines, les cafés, pubs et restaurants resteront fermés sauf s'ils proposent de la vente à emporter ou des livraisons. Mais, comme en France, les écoles et universités elles seront ouvertes.

Reconfinement jusqu'à fin novembre en Autriche

L'Autriche a décidé un nouveau confinement, à compter de mardi et jusqu'à fin novembre, avec la mise en place d'un couvre-feu et la fermeture des restaurants, hôtels, institutions culturelles et sportives. Il sera interdit de sortir entre 20h et 06h du matin et les réunions privées seront limitées à deux foyers maximum.

Au-delà de la fermeture des musées, théâtres, cinémas et piscines, l'ensemble des événements sont annulés, y compris les mariages, fêtes d'anniversaires et marchés de Noël, une tradition qui attire habituellement des millions de visiteurs chaque année dans le pays. A la différence du printemps, écoles et crèches resteront ouvertes, comme les magasins et les coiffeurs. Dans le cas des lycées et universités, les cours seront donnés en ligne, le télétravail lui est fortement encouragé.

Un "confinement plus sévère" en Belgique

Pays où le virus circule le plus dans le monde, la Belgique a décrété un "confinement plus sévère" ce vendredi et pour six semaines. Le Premier ministre a évoqué "des mesures de la dernière chance" pour tenter de ralentir la pandémie.

A partir de ce lundi, les commerces "non essentiels" (hors alimentation et pharmacie) sont fermés et, pour les entreprises, obligation du télétravail où il est possible. Le chef du gouvernement a également annoncé la limitation des invitations au domicile à une seule personne et une nouvelle prolongation de trois jours des vacances scolaires, jusqu'au 15 novembre inclus. En extérieur, il sera possible de se déplacer à quatre en respectant les gestes barrières.

Confinement partiel au Portugal et en Grèce

A compter de mercredi, le Portugal sera soumis à un nouveau confinement partiel, qui concernera environ 70% de sa population. Annonce faite samedi après un Conseil des ministres. Les mesures déjà en vigueur depuis une dizaine de jours dans trois municipalités du nord du pays seront élargies à 121 communes sur un total de 308.

Les Portugais concernés seront appelés à respecter un "devoir civique de confinement à domicile", mais pourront quitter leur résidence pour aller travailler, si le télétravail est impossible, ou pour emmener leurs enfants à l'école. Les commerces devront fermer au plus tard à 22h et les entreprises devront instituer des horaires de travail décalés.

En Grèce, confinement partiel également mais à partir de mardi, avec un couvre-feu nocturne et la fermeture pendant un mois des bars, restaurants et salles de sport à Athènes et dans d'autres villes du pays. La circulation sera interdite après minuit et jusqu'à 05h. Les écoles et les commerces de détails resteront ouverts.

Restrictions de circulation en Espagne

Chez nos voisins espagnols, un bouclage a été décrété par la quasi totalité des régions espagnoles afin de limiter les déplacements avant le week-end de la Toussaint, et éviter ainsi un nouveau confinement généralisé comme en France. A part l'Estrémadure, peu peuplée, toutes les régions d'Espagne continentale - dont l'Andalousie, Madrid et la Catalogne - ont décidé d'interdire aux habitants de quitter leur territoire. Sauf pour des motifs bien précis comme se faire soigner et aller travailler par exemple.

La majorité de ces bouclages dureront deux semaines. A Madrid, la mesure s'applique seulement ce week-end et le suivant, tous deux prolongés.

Restaurants et bars fermés en Allemagne

Mercredi dernier, les autorités allemandes ont annoncé un nouveau tour de vis dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, sans aller jusqu'à un reconfinement.

Les habitants sont invités à éviter les déplacements inutiles et les séjours touristiques à l'hôtel seront interdits à partir de lundi. Les restaurants, bars, installations sportives, culturelles et de loisirs seront fermés.

Les écoles resteront ouvertes, de même que tous les magasins, avec des règles plus strictes.