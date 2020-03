Coronavirus : la maire de Paris, Anne Hidalgo, souhaite un confinement plus sévère

Dans un entretien au Parisien, Anne Hidalgo se prononce pour un confinement plus strict afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Des règles plus sévères notamment dans les marchés. Elle rappelle également que les stocks de masques sont suffisants pour équiper les agents de la ville.

Alors qu'un conseil scientifique se réuni ce lundi pour se prononcer sur un possible allongement de la période de confinement, la maire de Paris, Anne Hidalgo monte au front et souhaite qu'il soit "beaucoup plus sévère" dans un entretien au Parisien ce samedi. Elle veut encadrer encore plus les marchés, qui restent ouverts malgré le confinement.

Barrières de sécurité et marquage au sol

La maire indique avoir déjà mis en place "des barrières de sécurité aux entrées et devant les étales pour limiter le flux" dans les marchés. Il est demandé également aux marchands de mettre des marquages au sol pour indiquer les distances de sécurité à respecter, à savoir 1m à 1m50 entre les acheteurs. Si ces règles ne sont pas respecter, Anne Hidalgo assure que "nous les fermeront". Certains sont surveillés de près comme ceux de Barbès, Belleville, Aligre ou d'autres dans les 14e et 15e arrondissement.

Depuis vendredi déjà, les voies sur berges, l'esplanade des Invalides et le Champs-de-Mars sont fermées aux riverains, en accord avec la Préfecture de Police de Paris, pour leur éviter de s'y balader pendant le confinement.

Des mesures aussi pour équiper les agents

Tout a été fait également pour maintenir une continuité des services essentiels affirme Anne Hidalgo, en s'appuyant sur un stock de masques de protection largement suffisant. Elle rappelle au passage qu'aucun agent n'a fait valoir son droit de retrait. Depuis le début de l'épidémie, "56 cas ont été confirmés sur les 50 000 agents que compte la collectivité parisienne", annonce la maire de Paris. "Plus de 400 personnels volontaires sont venus prêter main-forte aux équipes."

"Ces agents peuvent tous être équipés pour deux mois à raison de trois masques par jour et par personne." Au total, ils sont 9.000 agents mobilisés sur le terrain et 7.000 en contact direct avec le public.

"Compte tenu de nos réserves, nous avons donné 500.000 masques aux infirmiers et médecins libéraux et un million de masques dont la date d'utilisation était théoriquement dépassée mais qui sont encore utiles à l'AP-HP", a-t-elle conclue, en disant "mettre le reste à la disposition de l'Agence régionale de Santé qui en redistribuera une partie aux associations humanitaires qui s'occupent notamment des sans-abri". Un petit pied de nez au gouvernement qui peine en ce moment à trouver un stock de masques suffisant.