Coronavirus : annulations de voyages et autocars au garage en Vaucluse

Les autocaristes de Vaucluse s'inquiètent des conséquences du coronavirus. Les touristes annulent leurs voyages vers l'étranger, les sorties scolaires et les accueils de correspondants scolaires sont aussi annulés. Les autocars restent au garage. Les professionnels du tourisme redoutent que le début de saison soit particulièrement inquiétant si les touristes seniors n'embarquent pas sur les bateaux de croisière sur le Rhône qui font escale à Avignon.

Autocars au parking et menace de chômage technique pour les conducteurs

À Avignon, Julie Lieutaud est la chef d'exploitation des voyages Lieutaud. Elle parle de psychose autour du conoranvirus : les touristes annulent de plus en plus de voyages en Vaucluse.

Depuis quelques jours, Julie Lieutaud n'écoute plus les infos sur le coronavirus parce les conséquences de la psychose chez les touristes, elle les voit sur son parking : "Aujourd'hui on a davantage de cars sur le parking que de cars qui roulent. Presque tous les cars sont sur le parking." Chez tous les transporteurs de Vaucluse, les annulations se multiplient. Pas de voyage vers l'étranger, et les correspondants scolaires d'Italie ou d'Allemagne ne viennent plus.

Julie Lieutaud pense au chômage technique même si elle n'ose pas encore prononcer le mot : "C'est un terme auquel on n'aurait jamais pensé il y a deux semaines, mais qui germe doucement. Tout dépendra de la propagation du virus. Si jamais les écoles doivent fermer, il n'y aura plus besoin de transports scolaires et nos bus resteront sur le parking."

Menace d'annulation sur les croisières sur le Rhône

Des autocaristes redoutent d'annuler des pèlerinages en bus à Lourdes. Ils s'inquiètent aussi des transports des croisiéristes sur le Rhône : "On attend toujours des annulations possibles. Le tourisme commence vraiment en avril mais on a beaucoup d'annulations. C'est très inquiétant."

Surtout que que ce sont souvent des touristes étrangers plutôt âgés qui font escale à Avignon. Pour l'instant, les autocaristes se rassurent avec les déplacements sportifs toujours autorisés pour les équipes de Vaucluse.