Coronavirus : annulations et reports dans les agences de voyages basques

Les agences de voyages basques font face à des annulations et reports pour les séjours à l'étranger en ce mois d'avril, comme à chaque confinement. "On avait quelques voyages, principalement aux Canaries, témoigne Yon Durruty de l'agence Yon Evasion à Anglet et à Ondres, dans les Landes, on ne peut pas se permettre de laisser partir les clients, on est responsables en tant que professionnels."

"On avait aussi deux voyages en avril pour les Maldives, d'autres à l’Île Maurice, qu'on a reporté sur octobre-novembre" ajoute le professionnel. Même son de cloche du côté des autres agences basques, avec une petite dizaine de reports ou d'annulations pour des voyages au printemps.

Report de voyages déjà reportés

Problème : certains gros voyages déjà décalés en 2020, devaient avoir lieu en ce moment, et se retrouvent à nouveau reportés. "Les clients ont bien voulu jouer le jeu, nous faire confiance et reporter, raconte Corinne Patrolin, de l'agence Atlantide. Donc on s'est battus pour qu'ils reportent cette année au même prix, dans les mêmes conditions. Là, c'était le départ des longs courriers depuis février, mars, avril, mai. Et donc rebelote, c'est soit annulation et le client veut être remboursé, ou encore reporter sur 2022."

"Aucune visibilité"

Alors les regards se tournent vers la période estivale. Encore faut-il que les pays étrangers puissent accueillir les touristes et que la France autorise les déplacements. "Le gouvernement ne donne aucune visibilité et aucune date d'ouverture, ajoute Yon Durruty. On sait par exemple que la Grève ouvre le 15 mai, mais on ne sait pas si nous on pourra y aller, c'est difficile de se projeter." Des espoirs se portent sur l'Italie, la Grèce et l'Espagne, mais les voyages hors Union Européenne restent incertains.

"Entre le passeport sanitaire qui va sans doute être imposé et les hôtels qui ont du mal à rouvrir... En fait, il faut qu'on reprenne tout. Donc on travaille déjà sur l'automne, voire l'hiver 2022" explique Corinne Patrolin. Certains professionnels craignent des demandes de départs à la dernière minute, comme l'année dernière.

Un tourisme différent ?

Pour l'instant, toutes ces agences gardent contact avec leurs clients, et s'adaptent au cas par cas : annulations, avoirs ou reports. Et la majorité souhaitent développer d'autres activités plus responsables ou personnalisées, pour tenir le coup.

"On va profiter de ce temps pour se former, indique Patricia Cohen, responsable de l'agence Univairmer à Biarritz. Je vais suivre une formation sur le tourisme responsable et essayer de trouver de nouvelles propositions pour cet été. Il y aura beaucoup de reports de voyages sur la France, donc, on va proposer des locations de camping-car, de villas, du tourisme vert et peut être, par exemple, une itinérance en vélo. Repenser un peu la façon de voyager"

"Ça va être l'occasion je crois de voyager différemment, ça ne va pas être la chasse au prix, mais au vrais voyages. On va revenir 20 ans, 25 ans, 30 ans en arrière" — Corinne Patrolin

Corinne Laroque, responsable du pôle vente à l'agence Prêt à Partir d'Anglet, suit également des formations pour se diversifier, et veut garder espoir : "Là, tout le monde attend. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de devis, les gens ont besoin de rêver et de se raccrocher à quelque chose. Je suis confiante, ça va repartir."