Coronavirus : après 2 semaines d'arrêt, SOS Amitié Centre a repris ses écoutes

Privé de local en raison de la crise sanitaire, SOS Amitié Centre a dû s'adapter et faire en sorte que les bénévoles puissent répondre aux appels depuis chez eux. C'est le cas depuis une semaine, et les appels n'ont jamais été aussi nombreux.

Avec la crise sanitaire, SOS Amitié Centre a dû faire évoluer ses pratiques. Contrairement à d'autres antennes de l'association en France, les bénévoles en région Centre Val-de-Loire ont dû interrompre leur activité, pendant plus deux semaines, avant de pouvoir reprendre l'écoute téléphonique la semaine dernière.

Nos bénévoles prennent les appels à domicile, mais l'anonymat est préservé"

"Nous avons interrompu nos écoutes, un peu brutalement, le 18 mars, explique Evelyne Grunberg, la présidente de SOS Amitié Centre. Notre local à Orléans - dont l'adresse est tenue secrète - ne permettait pas de respecter les consignes de sécurité sanitaires, que ce soit pour les bénévoles ou pour les habitants de la résidence que nous croisons lors des prises de service."

Seule alternative : que les "écoutants" (comme on appelle les bénévoles) puissent prendre les appels depuis chez eux. Il a fallu, pour cela, trouver des solutions techniques, installer des logiciels avec des codes d'accès, afin de préserver la règle absolue de l'anonymat. "Cela s'est réglé au niveau national, précise Evelyne Grunberg, mais nous avons pu redémarrer avec 8 écoutants - contre 34 en temps ordinaire - et nous allons peu à peu monter en puissance, 6 autres bénévoles vont bientôt être équipés. Et surtout, l'anonymat est bien préservé, tant du côté des écoutants que des appelants."

Les gens ont encore plus besoin d'avoir quelqu'un au bout du fil"

Pour les écoutants qui reçoivent les appels à domicile, c'est une petite révolution. "Etant chez moi, il faut que je passe de mon rôle de mari au sein d'un couple à celui d'écoutant pour SOS amitié, témoigne Alain, bénévole pour l'association depuis 15 ans. Cela demande un effort psychologique intérieur pour faire comme si j'étais dans le local et chausser ainsi mes bottes d'écoutant, si je puis dire."

Mais cet effort n'est pas inutile : au niveau national, le nombre d'appels reçu par SOS Amitiés a plus que doublé depuis le début du confinement (passant de 3 000 appels par jour à 7 000 appels actuellement). Il est trop tôt pour avoir les chiffres en région Centre Val-de-Loire, mais la tendance semble bien être la même. "Les appels se succèdent, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, décrit Alain. On retrouve certes les appels que nous avions antérieurement, de personnes qui sont en grande souffrance, mais auxquels s'ajoutent des appels directement liés à la situation du confinement et à la peur du virus. Cela donne une coloration spéciale, en quelque sorte... Les gens sont encore plus angoissés que d'habitude et ont besoin d'avoir quelqu'un au bout du fil."

Chaque écoutant multiplie d'ailleurs ses plages horaires pour pallier l'absence de ses collègues et afin que le service soit accessible 24h sur 24. En revanche, les réunions de groupe, encadrées par des psychologues et qui d'ordinaire ont lieu deux fois par semaine, afin que les écoutants partagent leur expérience, ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre.

Le numéro de SOS Amitié Centre : 02 38 62 22 22. Le reportage diffusé par France Bleu Berry, France Bleu Orléans et France Bleu Touraine, est à retrouver ici :