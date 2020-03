Le préfet de l'Hérault prend un arrêté pour réduire les sorties des habitants de la commune de Sète : confinement total entre 22h et 5h du matin.

Coronavirus et confinement : après Béziers et Montpellier, couvre-feu à Sète

Interdiction de sortir en 22 heures et 5 heures du matin à Sète

Après les villes de Béziers et de Montpellier et face à la demande du maire, le préfet de l'Hérault a pris ce mardi un arrêté pour interdire toutes les sorties sur la commune de Sète entre 22h le soir et 5h le matin. Les policiers ont constaté encore bien trop de regroupements de personnes alors que les mesures de restriction de circulation dans le cadre de la crise du coronavirus ont été précisées lundi soir par le Premier ministre.

Extrait de l'arrêté préfectoral - pref34