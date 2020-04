Coronavirus : cible de messages racistes, un site d'apprentissage du mandarin porte plainte

Les actes et propos racistes à l'encontre des personnes d'origine asiatique se sont multipliés depuis le début de la crise du coronavirus Covid-19. Dernier exemple en date, à Montpellier, où un site d'enseignement du mandarin est victime de messages et commentaires haineux depuis deux mois. "Avant c'était vraiment très très occasionnel, si on en avait un tous les six mois, c'était le maximum. Là, _tous les jours il y en a quatre ou cinq_", regrette Vigdis Herrerra, la créatrice du site.

Dans un premier temps, elle ne souhaitait pas porter plainte. Chaque message insultant était remonté à la plateforme de signalement de facebook, mais le site estimait ces messages conformes à ses standards et les commentaires n'étaient pas supprimés. Les messages ont ensuite été signalés à la plateforme en ligne du gouvernement français. "Nous recevions _plus de messages de haine que nous ne pouvions en signaler_", explique-t-elle. "Ça m'inspire de la peur. Je suis maman de deux enfants, et je n'ai pas envie que les enfants que j'ai éduqué aient à grandir dans un monde où on considère qu'il est normal de porter atteinte à l'intégrité d'une personne sous prétexte de ses origines".

N'étant pas elle-même d'origine asiatique, Vigdis Herrerra ne pouvait porter plainte en son nom pour "discrimination". L'association SOS Racisme l'a orientée vers un signalement auprès du Procureur de Paris. "Je souhaite qu'elle soit reçue et que les personnes qui déversent leur haine sous couvert de l'anonymat d'internet aient à répondre de leurs actes", indique-t-elle sur sa page facebook. Elle a déposé en parallèle une autre plainte pour "entrave à l'exercice d'une activité économique".