Coronavirus : après la quarantaine, Amélie témoigne "ça fait du bien de rentrer à la maison"

Burey, France

Dans le salon élégamment décoré du domicile familial, Amélie arbore un sourire timide quand on lui pose la question "comment ça va ? " "j'avais hâte de rentrer" confie la jeune femme. Un retour qui marque la fin d'un mois de péripéties, d'angoisse et d'attente. Rapatriée le 31 janvier, dès l’atterrissage à Istres, elle a été transportée à l’hôpital à Marseille pour une suspicion de coronavirus "c'est pas rassurant, voir que toute une équipe en combinaison vous attend, c'est impressionnant" se souvient-elle. Fausse alerte, la jeune femme peut rejoindre les autres rapatriés à Carry-le Rouet "c'était long, je ne connaissais personne" mais Amélie souligne la bonne prise en charge des autorités sanitaires françaises. Elle témoigne pour des media français et étrangers de sa situation et voit sur les réseaux sociaux des commentaires désobligeants :

Sur internet, les gens m'insultaient, ne voulaient pas que je rentre"

La dernière nuit dans les Bouches-du-Rhône a été un peu difficile, elle n'en dira pas plus, mais le lendemain, le dimanche 16 février, elle a pu prendre le train direction Paris où ses parents sont venir l'accueillir à la gare de Lyon "beaucoup d'émotion" dit-elle, "ça faisait du bien de rentrer, j'ai beaucoup pleuré". Désormais la jeune Normande s'est fixée un double objectif : se reposer et penser à autre chose.

Rentrer à la maison, ça fait du bien - reportage de Laurent Philippot Copier

Premier réflexe en France : manger

Enlever le masque qu'elle avait obligation de porter tous les jours a été une délivrance pour Amélie et c'est une vie presque ordinaire qui s'annonce. "Manger, ça fait du bien de manger" rigole-t-elle, "à Wuhan on se limitait et à Carry on ne mangeait pas ce qu'on voulait". Alors, pour son retour, sa mère lui avait préparé ce qu'elle aime bien "pizza le premier jour, et puis du camembert, du saucisson, tous les bons plats français".

Une seule hâte : retourner en Chine

À cause du coronavirus, Amélie a dû interrompre ses études de relations internationales (option environnement) à l'université de Wuhan. Elle veut y retourner "dès que la situation s'améliore" car Wuhan, c'est sa ville, elle y a son appartement, son travail et ses amis. Elle doit y terminer son master cette année. Amélie Chapalain est aussi cheffe d'entreprise "j'ai monté ma boîte" explique-t-elle "une agence pour inscrire les étudiants étrangers en Chine". En effet, si des Français vont faire une partie de leurs études en Chine dans le cadre d'un échange, peu suivent un cursus complet. L'agence d'Amélie les aide dans leurs démarches d'inscription, pour les bourses ou le logement. Mais du fait de l'épidémie, la ville est en quarantaine, pas question d'y retourner pour l'instant, Amélie va devoir ronger son frein. Elle l'avoue et ses parents aussi, elle tient rarement en place et passer quelques semaines à Burey, paisible village normand de 300 âmes après une métropole de plusieurs millions d’habitants risque d'être un peu compliqué d'autant que la nourriture chinoise lui manque déjà.