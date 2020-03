Coronavirus : après le passage au stade 3, Paris est à l'arrêt

Après les annonces du gouvernement de fermer les crèches, écoles, collèges, lycées et de fermer tous les lieux "non indispensables à la vie du pays" dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus, Paris est désormais à l'arrêt.

"Paris est en suspens", tente de se convaincre Gabriel croisé rue de Rivoli dans le 1er arrondissement de la capitale. Mais la ville lumière est bel et bien à l'arrêt. Seul le bruit des voitures s'entend dans le cœur de la capitale totalement arrêtée. Depuis l'annonce du Premier ministre, Édouard Philippe ce samedi de fermer tous les lieux "non indispensables à la vie du pays" afin de lutter contre la propagation du coronavirus, la capitale entre dans un nouveau monde avec le stade 3. Un monde où elle va devoir face à l'une des plus grosses crises sanitaires mondiales.

Le cœur de Paris arrêté

"On est là, rue de Rivoli, c'est une rue commerçante et y'a pas grand grand monde. Moi je suis obligé de prendre les transports et même dans les transports il y a personne", poursuit Gabriel. "Je dirai pas qu'il y a un climat de suspicion mais les gens sont prudents et sont un peu inquiets", conclut-il. Depuis samedi 00h, tous les lieux "non indispensables à la vie du pays" à savoir les bars, les cafés et les théâtres ont dû fermer leurs portes. Mais les commerces alimentaires, les pharmacies, les tabacs, et les hôpitaux, etc.

Mais depuis ce samedi, les commerçants sont dépités. "Je suis résigné, ça va être phénoménal, je vais mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce que vous-voulez que je fasse ? Je ne peux pas même pas me battre, ça sert à rien de s'énerver", témoigne abattu ce gérant de bar. Les touristes subissent également les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du covid-19. "C'est dommage. Je devais aller à Disneyland aujourd'hui mais c'est fermé. Tous les musées sont également fermés. Maintenant je vais devoir trouver quelques chose à faire", raconte Johanna, une londonienne venue passer quelques jours avec sa famille et notamment sa petite fille.