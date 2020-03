Coronavirus : après le premier gendarme, un premier policier succombe en Île-de-France

C'est le deuxième membres des forces de l'ordre à succomber au coronavirus - un gendarme est mort à Maisons-Alfort dans son logement de fonction à la caserne. Mais le premier dans les rangs de la police. La préfecture de police de Paris annonce, ce jeudi, un premier décès lié au Covid-19. Il s'agit d'un agent administratif hospitalisé depuis la semaine dernière. Il était affecté à la direction de la police générale (DPG) et n'était pas au contact du public.

"C'est avec émotion que nous apprenons le décès de l'un de nos collègues qui avait contracté le Covid-19. L'ensemble des personnels de la PP s'associe à la tristesse de sa famille et de ses proches", a tweeté la préfecture de police dont le logo sur le réseau social a été barré de noir.

La DPG est chargée de la mise en oeuvre des compétences du préfet de police en matière de citoyenneté, de libertés publiques et d'administration des étrangers. Elle s'occupe par exemple des ports d'arme, des demandes de carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire et certificat d'immatriculation et traite les demandes de naturalisation. Cette direction compte 900 agents, selon le site internet de la préfecture de police.