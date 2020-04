Coronavirus : après les masques, les soignants du Berry ont besoin de surblouses

Les appels à la solidarité et les initiatives pour confectionner des surblouses se multiplient en Berry. Ces tenues se mettent par-dessus les vêtements, pour une meilleure protection du personnel au contact des malades.

Au début du confinement, le manque de masques a rapidement été pointé du doigt et, grâce à la solidarité et à la participation de nombreuses entreprises, plusieurs établissements et nombre de personnels soignants ont pu être équipés. En revanche, désormais, ce qui manque, ce sont les surblouses : ces tenues sanitaires qui s'enfilent au-dessus des vêtements pour mieux protéger les soignants. En milieu hospitalier, ces surblouses sont jetables. A force d'en utiliser, forcément, le stock diminue.

Les hôpitaux font appel aux couturiers volontaires

En ce week-end de Pâques, le centre hospitalier de Vierzon a lancé un appel aux volontaires : à l'aide d'un patron détaillé en photo, ceux qui le souhaitent peuvent venir chercher des draps à l'hôpital pour fabriquer des surblouses lavables à destination des soignants.

Le week-end dernier, l'hôpital de Vierzon avait déjà lancé un appel aux entreprises disposant de surblouses pour qu'elles se manifestent auprès de la direction.

Les maisons de retraite sont aussi concernées : l'Ehpad de Graçay, dans le Cher, a également lancé un appel aux dons de surblouses cette semaine. Un appel relayé par la mairie, qui conseille de contacter l'Ehpad au 02 48 53 03 90.

Dès la fin mars, le docteur Xavier Roy, médecin de la Berrichonne Foot venu prêter main-forte à l'hôpital de Châteauroux, lançait le même appel aux dons sur France Bleu Berry.

Plusieurs entreprises mettent la main à la pâte

En réponse, heureusement, les initiatives solidaires se multiplient. Cette semaine, indique la CCI de l'Indre, l'enseigne Bricomarché du Magny a offert plusieurs centaines de mètres de voiles d'hivernage (qui servent habituellement à protéger les plantes du froid). La Chambre de commerce et d'industrie indrienne a par ailleurs lancé une ligne téléphonique dédiée pour les entreprises souhaitant faire un don ou se rendre utiles : le 02 54 53 52 64.

A Issoudun, l'industriel Safran a également récupéré du voile d'hivernage en provenance de plusieurs grandes surfaces, et s'est lancé dans la production de surblouses, comme l'indiquent nos confrères de la Nouvelle République.

Les industriels, entrepreneurs et agriculteurs de la région sont encore appelés à se mobiliser

Pour autant, il reste encore fort à faire. La chambre d'agriculture de l'Indre invite donc les exploitants qui disposent de voiles d'hivernage, à en faire don au personnel soignant. Ils peuvent contacter l'agence d'attractivité de l'Indre au 02 54 07 36 36.

A l'échelle de la région, l'agence de développement du Centre-Val-de-Loire a lancé, jeudi, un appel à tous les professionnels pouvant fournir des surblouses.