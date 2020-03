Coronavirus : après les pâtes et le papier toilette, les ventes d'œufs explosent

Les œufs se font de plus en plus rares dans les rayons de nos supermarchés. Depuis la mi-mars, les ventes ont énormément augmenté selon le comité national pour la promotion de l'œuf.

Après les pâtes, le papier toilette ou encore le riz, ce sont désormais les oeufs qui sont pris d'assaut, en pleine épidémie de coronavirus. Les rayons de nos supermarchés sont souvent quasiment vides. Selon le comité pour la promotion de l'œuf interrogé par nos confrères du Figaro, les ventes ont explosé depuis la mi-mars : + 30% à 60%.

"Tout est parti en seulement 4 heures"

Le PDG de Système U parle d'une "certaine tension sur les oeufs" dans ses magasins. Sur Twitter, une internaute, qui se présente comme la responsable d'un magasin bio, confirme : elle a reçu l'équivalent de trois jours d'œufs et "tout est parti en seulement 4h".

Les œufs sont en effet une denrée recherchée. Ils sont plutôt bon marché, et se conservent bien : 28 jours en moyenne après la date de ponte. Et en plus, ils sont essentiels pour nos quiches, crêpes et gâteaux. En ce moment, beaucoup passent du temps à cuisiner, avec les enfants notamment.

Une bonne nouvelle quand même : il ne devrait pas y avoir de pénurie d'œufs selon le secrétaire général du comité national pour la promotion de l'œuf, rapporte le Parisien. Les restaurants et les cantines étant fermés, les stocks qui leur étaient destinés se retrouvent dans nos supermarchés.