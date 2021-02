Coronavirus : arrêt des cours pour une classe du lycée Notre-Dame au Mans, après un cas positif au variant

Les élèves d'une classe de première du lycée Notre-Dame au Mans devront suivre leurs cours à distance, jusqu'au 15 février prochain. Un cas positif au variant du Covid-19 a été détecté au sein de cette classe, indique ce mercredi soir la préfecture de la Sarthe.

Cas confirmé au variant brésilien ou sud-africain du Covid-19

"L'apparition d'un cas confirmé de contamination au variant brésilien ou sud-africain du virus SARS-COV-2 a été constaté au sein de la classe de première G4" au lycée Notre-Dame du Mans, précise ce mercredi soir la préfecture de la Sarthe. La décision a été prise en concertation avec l'Agence régionale de santé et la directrice des services de l'éducation nationale de la Sarthe. En plus des cours qui se dérouleront à distance pour cette classe de première, les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires sont également suspendus jusqu'au 15 février.