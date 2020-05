Coronavirus : Astérix ou Oumpah-Pah, des planches d’Uderzo rapportent 390 000 euros au profit des soignants

La vente des planches d’Albert Uderzo a permis de récolter 390 000 euros au profit des soignants engagés dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus. Quatre planches, sur cinq en vente, du dessinateur de BD originaire de Fismes dans la Marne ont été vendues aux enchères, ce mardi 26 mai par la maison de vente Artcurial.

Les acheteurs, en nombre limités par mesure sanitaire, ont assisté à la vente à l’hôtel Marcel Dassault à Paris, d’autres ont renchéri par téléphone ou par internet. Parmi les planches aux enchères, trois planches d’Astérix, une planche de Tanguy et Laverdure et une planche d'Oumpah-Pah, vendues entre 65 000 et 150 000 euros pièce.

Une vente tout à fait exceptionnelle

Les planches du créateur d’Astérix, offertes par son épouse et sa fille pour cette vente caritative, sont des oeuvres rares sur le marché. Et les amoureux des irréductibles gaulois et d’Albert Uderzo se sont montrés généreux.

La planche de La Galère d’Obélix par exemple, c’est vendue 95 000 euros. Toutes les oeuvres sont originales, en noir et blanc et à l’encre de Chine. Une autre planche, d’Astérix et Latraviata, a trouvé preneur à 80 000 euros. "Ces planches représentent tout l’esprit d’Astérix et de la situation sanitaire aujourd’hui", estime Eric Leroy, expert en bande dessinée auprès d’Artcurial.

Planche La Galère d’Obélix du dessinateur Albert Uderzo, vendue par la maison Artcurial, le 26 mai 2020. - Maison de vente Artcurial

Une planche à 150 000 euros et un record battu pour Tanguy et Laverdure

Astérix prouve encore une fois qu’il ne prend pas une ride et résonne avec l’actualité. "C’est toujours le village gaulois qui résiste à l’envahisseur et aujourd’hui il y a le monde qui essaie de résister à un virus. Donc ces planches sont très emblématiques. Ces pièces représentent le patrimoine français, l’histoire de France et cette vente est tout à fait exceptionnelle, symbolique et importante dans ce moment où on essaie de résister à un virus invisible et où tout le monde se pose des questions", rajoute Eric Leroy.

Le prix le plus élevé est celui de la planche de Tanguy et Laverdure, extraite de l’album Escadrille des cigognes, publié en 1964 et vendue ce mardi 150 000 euros. C’est un record, tout comme pour la planche d’Oumpah-Pah Le Peau-rouge, vendue 65 000 euros. Tous les acheteurs sont Européens.

390 000 euros pour la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

Ada, la femme et Sylvie, la fille d’Albert Uderzo n’ont pas manqué de "remercier chaleureusement ceux qui ont contribué au succès de cette vente aux enchères caritative". Au total, 390 000 euros ont été collectés. Ils seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Les fonds serviront notamment à l’achat de matériel médical et paramédical, ou encore pour la livraison de repas chaud ou de tablettes pour les patients des Ehpad par exemple. "C’est un soutien que mon mari aurait apporté à nos nouveaux héros qui ont su résister à l’envahisseur", dit Ada Uderzo.