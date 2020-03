Coronavirus : attention aux fausses informations qui circulent sur le SAMU dans le Finistère

Non, la situation n'est pas hors de contrôle au CHRU de Brest. Et non le SAMU 29 n'a pas non plus diffusé de message en ce sens ce week-end. La situation, au contraire, est calme et maîtrisée rappelle le CHRU de Brest. Veillez à ne pas partager ce message si vous le recevez.

Ce week-end, vous avez peut-être reçu ce message : "Info SAMU de Brest : On ne sort plus de chez soi !!! Pic de l'épidémie attendu ce week-end et la semaine à venir, ils ne sont plus en capacité d'effectuer le comptage tant le nombre de cas explose ! Selon les dernières recommandations si vous faites des courses laissez les 1h30 dans votre voiture, même s'il y a du frais et laissez tous les sacs, cartons et emballages dehors. Passez tout ce qui peut avoir été touché par d'autres à l'eau de javel diluée. Le virus devient de plus en plus virulent au fil des contaminations et tous les cas graves en réa ont moins de 50 ans, et les jeunes ne sont plus épargnés... 31 nouvelles admission en Réa aujourd'hui à Brest. Info à faire suivre à la demande du SAMU, svp, merci."

Le CHRU rappelle que la situation est maîtrisée et calme dans l'établissement. - Capture d'écran

Sachez que ni le SAMU du Finistère, ni le CHRU de Brest n'en sont à l'origine. Sur son compte facebook, le CHRU rappelle qu'il ne faut ni cautionner, ni partager ce type de message. "Halte aux rumeurs ! Des irresponsables, habités par des intentions malveillantes, font circuler des rumeurs. La Fake news qui circule actuellement sur le SAMU 29 est fausse et infondée", peut-on lire sur le compte du CHRU de Brest.

L'hôpital rappelle également que "la situation est calme et maîtrisée" dans l'établissement.

Concernant les courses, il ne faut pas non plus laver ses aliments avec de l'eau de javel, même diluée, comme le rappelle cet article sur les précautions à prendre pour faire ses courses, mais plutôt jeter les emballages avant de ranger les produits dans le frigo et se laver les mains entre chaque opération.