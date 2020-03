Coronavirus : au Chatelet, un réparateur informatique propose des prêts d'ordinateur gratuits

La fracture numérique touche 17 % de la population selon l'INSEE. Peut-être l''occasion de vous mettre à l'informatique, même si le but, c'est surtout pour ce réparateur informatique de contribuer à maintenir du lien social, durant cette période délicate de confinement L'Atelier Berry Informatique dispose de nombreux ordinateurs en stocks. Ce réparateur collecte, en effet, les machines mises au rebut par le conseil départemental du Cher. En ce moment, confiné chez soi, les journées peuvent être longues, d'où l'idée de Dominique Chewet, directeur du commerce, de proposer ce prêt gratuit de machine à tout ceux qui en feront la demande : " En ce moment, l'informatique occupe une grande place dans la journée pour les personnes qui doivent rester chez elles. Ce prêt permettra peut-être maintenir du lien social, de la communication à distance."

L'Atelier Berry Informatique, au Chatelet, au sud de Bourges (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Des machines qui ont été remises en état, équipées de Windows 10. Ces ordinateurs peuvent aussi être une aide précieuse pour les élèves qui doivent suivre les cours à distance. Un certain nombre, certes minime, n'ont pas d'informatique chez eux. Dominique Chewet peut se déplacer dans un rayon de plusieurs dizaines de km autour du Chatelet. Evidemment, il ne fera pas de formation pour les débutants. Ce n'est pas possible. Reste le problème de la connexion à internet, notamment en milieu rural : " Chacun doit faire ce qu'il peut à son niveau, plaide Dominique Chewet. Après, honnêtement, je ne peux proposer des clefs 3G. C'est peut-être aux fournisseurs d'accès de peut-être proposer ce genre d'équipement. Il faut que tout le monde joue le jeu ! " En France, 53 % des plus de 75 ans, n'ont pas d'accès à Internet et un usager sur trois manque de compétence de base.