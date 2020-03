Coronavirus : "Au CHU de Nîmes, on accouche dans les conditions de sécurité habituelles"

Fabienne Chapuy, cadre sage-femme au CHU de Nîmes, veut rassurer les femmes : "On accouche dans les conditions de sécurité habituelles. Ce qui change c'est l'organisation physique du service avec une zone pour femmes avec symptômes type fièvre ou toux, et une autre pour les femmes sans symptômes."

Dès le début de l'épidémie de Covid-19, le service de maternité du CHU de Nîmes a mis au point une nouvelle organisation géographique avec deux circulations différenciées pour les femmes. D'un côté, les femmes sans signes particuliers ni symptômes, de l'autre les femmes montrant des symptômes ou des signes de type fièvre ou toux. C'est ce qui fait dire à Fabienne Chapuy, cadre sage-femme, qu'à l'hôpital de Nîmes, "on accouche dans les conditions de sécurité habituelles".

Des précautions à prendre pour l'accompagnant

La place de l'accompagnant a aussi été repensée. Si la femme enceinte présente des signes particuliers, l'accompagnant ne rentrera pas dans l'hôpital. Si la femme enceinte ne présente aucun signe particulier, l'accès lui sera ouvert "mais uniquement à la salle d'accouchement" précise Fabienne Chapuy. "ll prend sa température, il porte un masque, il est habillé puis l'accompagnant entre dans la salle d'accouchement et il y est toute la durée du travail, jusqu'à la fin, et les deux heures qui suivent l'accouchement. Il ne doit pas en sortir parce que nous-mêmes évitons tout aller-retour, toute sortie de la salle. Petit conseil : qu'il prévoit une collation, une boisson."

Pas de place pour Papy ou Mamie

Pour les mêmes raisons de sécurité, toutes les chambres doubles ont été supprimées. L'accueil pour les femmes se fait exclusivement en chambre simple. Et Fabienne Chapuy prévient : "Les visites de Papy et Mamie sont impossibles. Aucune visite possible. Et le jour de la sortie, une seule personne est autorisée à venir chercher la maman et le bébé".