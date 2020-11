Coronavirus : au Havre, la plage est cette fois accessible aux confinés-riverains

Le confinement, comme au printemps, ne se vit pas partout de la même manière. Si vous habitez au Havre par exemple, dans un rayon d'1 kilomètre de la plage, cette fois ci , vous pouvez vous y promener (pendant 1 heure maximum évidemment). Contrairement au premier confinement où les plages étaient longtemps restées inaccessibles.

Grand soleil, ciel bleu et surtout pas de vent ! Des conditions météo idéales pour une belle balade à la plage mais cette fois, seulement pour ceux qui vivent à proximité comme Christine et son mari Gérard, bien emmitouflés.

Au premier confinement on ne pouvait pas venir alors qu'on était tout à côté. Mon mari était venu une fois et s'était fait rappeler à l'ordre."

En cette fin de matinée, les seniors sont de sortie comme une autre Christine qui est en pleine séance de marche rapide le long du chemin de sable au milieu des galets :

C'est beaucoup plus agréable que la dernière fois ! On est presque seuls, on est à une distance de 6 mètres les unes des autres."