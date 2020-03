Coronavirus au Mans : Le parc Papéa reporte son ouverture

Chaque année depuis 1971, Papéa rouvre au printemps. Cette année, avec le confinement des français, la direction a préféré reporter la réouverture du parc d'attractions qui était prévue le 11 avril.

Les allées du parc Papéa vont rester vides plus longtemps que prévu : la réouverture du parc est reporté © Radio France - Christelle Caillot

"Actuellement, on ne sait pas vraiment où on va avec le confinement ni combien de temps ça va durer" souligne Florian Sacreste, le directeur du parc. "Du coup, on préfère reporter l'ouverture. Elle était prévue le 11 avril. On a déjà fait le recrutement des 70 saisonniers. Parallèlement, on a 17 permanents; la moitié de ces salariés sont en chômage technique ou en arrêt maladie pour garder les enfants. L'autre moitié, travaille à temps partiel sur l'entretien du parc."

On peut ouvrir quasiment du jour au lendemain mais sans le nouveau manège bloqué en Italie

"Dès que le confinement s'arrête, on peut quasiment rouvrir du jour au lendemain" poursuit Florian Sacreste, le directeur du parc. "On a prévenu tous nos saisonniers et on sait qui on va déployer et dans quel secteur. En revanche, on ne sait pas la date, et on n'aura sûrement pas notre nouveau manège : c'est un manège de montgolfière. Il est bloqué en Italie dans la région de Venise ! "

L'un des manèges de Papéa qui va rester vide plus longtemps que prévu © Radio France - Christelle Caillot

Papéa compte 200.000 visiteurs chaque année. C'est plus de 40 attractions et un spectacle de cirque.