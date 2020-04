Coronavirus au Pays Basque : comment sont répartis et distribués les 120.000 masques commandés par l’agglo ?

La Communauté d’Agglomération Pays basque distribue actuellement 100.000 masques. Les agents municipaux de toutes les communes et les agents communautaires mobilisés durant cette période de confinement et de coronavirus doivent en être dotés.

Depuis le temps que l’on en entend parler. Comme partout en France, les institutions s’organisent pour passer commande et ainsi bénéficier de ces précieux masques, dont le port aujourd’hui est plus que recommandés. Ainsi, la Communauté d’Agglomération Pays basque vient de faire l’acquisition et distribue actuellement 120.000 masques.

Des masques chirurgicaux, destinés aux agents municipaux et communautaires mobilisés sur le terrain. Cette opération est en cours, depuis mercredi matin. Chacune des dix Maisons de la Communauté du territoire ont été livrées, en fonction du pro-rata des demandes et besoins remontés par les 158 maires des communes.

Plus de 600.000 masques en tout

L'idée est de pouvoir équiper un agent, qu'il soit municipal ou qu'ils dépendent de l'agglomération, avec deux à trois masques par jour (ils doivent être changés tous les 3 heures). Destinés aux employés qui doivent reprendre le travail pour des secteurs d'activité prioritaires : agents de propreté, les personnels social et de santé, conducteurs de bus, pour ceux aussi qui préparent et distribuent les repas, etc.

Par ailleurs, la CAPB prépare l’avenir : le « déconfinement ». Ainsi, en lien avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques auprès d'une entreprise spécialisée en France, elle a réalisé mardi une commande de plus de 300.000 masques en tissu. Des produits lavables et réutilisables à destination de la population.

Prévoir le déconfinement

"De quoi être autonome pour la première quinzaine après la date", assure-t-on du côté de l'agglomération. Pour rassurer aussi, celles et ceux qui pourraient reprendre le chemin du travail ou de leur activité professionnelle. Mais aussi pour prendre plus sereinement les transports en commun. Il sera possible d’aller en chercher dans les différents pôles du Pays Basque d’ici le 11 mai.

"Elle a également actionné le réseau local de fabricants et couturières pour la fabrication de ces masques", précise l’institution dans un communiqué.