Coronavirus au Pays Basque : des gâteaux pour l'hôpital

Marie et Valentine

Cette semaine les deux copines Marie et Valentine ont livré le service COVID-19 de l'hôpital de Bayonne

Depuis le début de la crise du Coronavirus, les initiatives se multiplient en particulier en direction du personnel soignant, comme des applaudissements aux fenêtres chaque soir pour les remercier.

Mais d'autres ont de la suite dans les idées. C'est le cas par exemple de Marie et Valentine, deux habitantes du BAB. "Il y a quelques semaines, on discutait avec une amie infirmière à l'hôpital qui nous disait que parfois sur des journées de 12h, ils.elles. n'ont pas le temps de déjeuner, alors on s'est inspiré de ce qui se fait dans d'autres villes pour mettre en place cette opération des gâteaux pour l'hosto".

D'abord par le bouche à oreille, les deux trentenaires ont décidé de lancer une page Instagram pour relayer leur initiative. "La première fois, on avait réuni une dizaine de gâteaux, là, on approche la cinquantaine".

Marie et Valentine ont eu l'idée de confectionner des gâteaux et les distribuer au personnel de l'hôpital - Laurence BOUET

Et la procédure est bien ficelée. Les livraisons ont lieu une fois par semaine "en accord avec un cadre de l'hôpital" indique Marie. La veille au soir, et le matin même, les deux jeunes femmes vont récupérer les différents gâteaux en veillant à ne pas les toucher directement par mesure de sécurité. "On laisse une fenêtre ouverte pour qu'ils puissent nous les mettre directement dans la voiture", explique Marie.

Ensuite les deux copines les apportent à l'hôpital, en lieu et heure fixés en amont avec la cadre de l'hôpital. "La semaine d'avant on a livré à Cam de Prats, et la semaine dernière c'était pour le service dédié au COVID-19". Cette fin de semaine, les deux jeunes femmes vont livrer le Centre Hospitalier de Saint Jean de Luz.