Coronavirus - Pays Basque : des hôteliers lancent une collecte de masques et de gels hydroalcooliques

Pour Eric Menta, la solidarité face au coronavirus est née lors d'un des premiers contrôles de gendarmerie sur l'autoroute A63 au péage de Biarritz La négresse. Ce jour là il se rend compte que les forces de l'ordre sont mal équipées de protections contre le virus.

Eric Menta : "il faut les aider !" Copier

Eric Menta gère plusieurs hôtels de la côte pour le groupe Segeric. La plupart des établissements sont à l'arrêt en raison du confinement de la population. Il décide alors de donner au commandant du groupement de gendarmerie de Bayonne tous les masques, les gels hydroalcooliques et les gants dont il dispose.

Une collecte lancée dès samedi

Mais il va plus loin, en transformant dès ce samedi son hotel NOVOTEL (près de l'aéroport sur la D810) en point de collecte pour du gel et des masques. Il demande à tous les hôteliers en état de fermeture à cause du confinement de donner aussi des gants, des masques et du gel.

Eric Menta Copier

Tout sera destiné aux forces de l'ordre et aux services de santé du Pays Basque. Un numéro à appeler si vous avez des masques, des gants ou du gel : 06 37 45 20 96