Coronavirus au Pays basque : le surf aussi est interdit

Encore trop de surfeurs et promeneurs ont été observés mardi sur le littoral, ne respectant pas les consignes de confinement. Pour le sous-préfet, les règles sont pourtant claires : on peut accéder à la plage seulement si on habite à côté, et pour quelques minutes.

Plus de promenades sur les plages ou de surf au Pays basque. Il y en a beaucoup qui confondent confinement et vacances. C'est le cas de ceux qui profitent du repos forcé pour aller pique-niquer sur la plage, retrouver les amis, et prendre le soleil. Certains s'offrent même de belles sessions de surf. C'est interdit, et ce mercredi matin un surfeur s'est retrouvé avec un PV à sa sortie de l'eau.

Il y a beaucoup de surfeurs à l'eau depuis l'arrêté de confinement © Radio France - Muriel Vitel

Accès aux plages restreint

Pour le sous-préfet de Bayonne, Hervé Jonhatan, c'est l'application stricte des règles de confinement prises dès mardi : "toutes les pratiques nautiques sont interdites, que ce soit le surf ou le paddle, que vous habitiez à proximité ou pas. L'accès aux plages est restreint dans le cadre des restrictions nationales: il est autorisé à des personnes qui habitent à toute proximité de la plage, elles ne peuvent y rester que quelques minutes et être seules ou accompagnées d'un enfant..."

Comprenez : un pique-nique avec des amis, une session de surf de plusieurs heures, c'est interdit. Il n'y a donc pas eu d'arrêté préfectoral, contrairement à certaines rumeurs, mais le sous-préfet de Bayonne précise : "nous sommes en train d'analyser l'applicabilité de ces mesures, et s'il convient de les renforcer, cela se fera dans un cadre harmonisé, non seulement au plan du littoral aquitain, mais aussi au plan national", parce qu'il serait difficile de légiférer différemment sur l’Atlantique et la Méditerranée.