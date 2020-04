Coronavirus au Pays Basque : l'association Bizi! propose 40 mesures à mettre en place pendant le confinement

"Pour que demain ne soit pas comme hier", c'est le mot d'ordre de la nouvelle campagne lancée par l'association altermondialiste Bizi! Une campagne en pleine crise sanitaire liée au Coronavirus. "Cette crise majeure dans laquelle nous nous trouvons n'est pas une fatalité, mais le résultat de cette politique néolibérale", a commencé par expliquer le porte parole de l'association Romain Dussault.

"Il y a ceux qui sont en première ligne, et puis il y a ceux qui sont confinés chez eux", poursuit-il. Et c'est à eux que s'adressent ces 40 mesures qu'ont listé les membres de l'association. Les thématiques sont nombreuses et dans la ligne vectrice de l'association: sociales, économiques , environnementales.

Quelques unes des 40 mesures