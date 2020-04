Coronavirus au Pays Basque : les fêtes de Saint-Jean-de-Luz annulées

Le maire de Saint-Jean-de-Luz, Jean-François Irigoyen, a décidé d'annuler toutes manifestations jusqu'au 15 juillet. Une annonce qui intervient une semaine après le discours d'Emmanuel Macron au sujet du confinement et du coronavirus.

Saint-Jean-de-Luz devra se passer des milliers de personnes habillées en rouge et noir cet été lors de ses fêtes. Et pour cause : les Fêtes initialement prévues du 18 au 22 juin, comme tout autres manifestations publiques, sont annulées indique la mairie dans un communiqué.

"Il nous faut en effet penser en priorité aux malades et aux familles dans la souffrance ou l’inquiétude. Pour cette raison aussi, un report de ces manifestations à une autre date n’aurait pas de sens", ajoute Jean-François Irigoyen, qui fait une croix sur les événements rassemblant la foule, jusqu'au 15 juillet.

Le maire luzien s’inquiète pour les cafetiers et restaurateurs, "qui en sont parties prenantes et pour lesquels les conséquences économiques sont énormes, comme pour l’ensemble de nos commerces". Il pense aussi aux associations. Il mesure les préjudices, mais il met en avant une "une décision malheureusement inéluctable. La santé de tous doit l’emporter sur tout le reste".

Ces annulations concernent également le festival andalou, organisé entre le jeudi 28 mai et le 1er juin.

Les fêtes de Saint-Jean-de-Luz, en juin 2019 © Radio France - Yves Tusseau

