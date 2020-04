Coronavirus au Pays basque : les patchs de nicotine au bord de la rupture de stock

Après les rouleaux de PQ, les briques de lait, la farine, la levure… Ce sont les patchs de nicotine qui sont au bord de la rupture de stock.

En effet, des pharmacies du Pays basque ont fait le point avec Bizia Médecins du monde, le centre de soins en addictologie de Bayonne. Et leurs rayons de patchs anti-tabac se vident.

Plusieurs hypothèses

"On n'a pas l'explication exacte de ce qui se passe", selon Cyril Olaïzola, infirmier addictologue à Bizia. Il y a plusieurs hypothèses mais, "ce que l'on sait, c'est que les patchs sont disponibles et remboursés, donc ils sont plus accessibles qu'auparavant, ce qui est une très bonne chose pour les personnes qui souhaitent arrêter de fumer."

"Mais on peut imaginer que, soit il y a des difficultés de production, soit il y a des difficultés parce qu'il y a plus de personnes, du fait du confinement, qui ont fait appel à ce genre de traitement", explique l'infirmier addictologue.

Ce qui n'est pas sans susciter des inquiétudes. "On a énormément de personnes qui sont suivies en France et dans notre centre pour arrêter de fumer, et qui ont un traitement journalier à prendre. Et s'ils n'en ont plus, ils vont être en grande difficulté vis-à-vis de leur addiction", décrit Cyril Olaïzola.