Coronavirus au Pays Basque : se remettre sur pied après le Covid-19

Au Pays Basque, plus d'une dizaine d'établissements accueillent les patients guéris du coronavirus. Qu'ils aient été hospitalisés ou non en réanimation, pour se remettre sur pied, entourés de personnels soignant.

Et après la maladie ? Comment se remettent sur pied ceux qui ont été touchés par le Covid-19 ? Il y a les patients guéris qui ont pu rentrés chez eux. Puis il y a les autres, ceux guéris mais qui ont besoin d’être rééduqués, parce que la maladie laisse des traces.

Au Pays Basque, plus d’une dizaine de structures accueillent ou pourraient accueillir dans les prochains jours ces patients guéris. Des centres de soin de suite et de rééducation (SSR). Il y a les Embruns à Bidart, Trikaldie à Saint-Jean-de-Luz, qui dépend du Centre Hospitalier de la Côte Basque. Mais aussi huit autre établissements à Cambo-les-Bains.

Retrouver une autonomie

À Cambo, une vingtaine de ces patients post-Covid sont accueillis depuis une quinzaine de jours. Ils ont entre 45 et 90 ans, et après un séjour plus ou moins long à l’hôpital, sont très fatigués. Pour certains, ils ont même perdu jusqu’à 20% de leur masse musculaire. “Difficile donc de faire des gestes du quotidien : faire sa toilette, manger, marcher aussi…”, raconte le docteur Alain Bernady, pneumologue et médecin chef de l’un de ces établissements, le centre médical Toki Eder.

"Ces patients vont bénéficier d'une kiné respiratoire, faire de l'exercice et être suivis par un diététicien et une psychologue..." - Dr Bernady Copier

Alors pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ils sont pris en charge pour se remettre de la maladie. “Leur maladies, au pluriel, précise le pneumologue. Parce que dans une majorité des cas ces patients avaient déjà d’autres pathologie : problème respiratoire, cardiaque, obésité, diabète, perte d’un membre…” Les différents établissements de Cambo accueillent chacun jusqu’à quatre patients, pour l’heure. Tous, en fonction de leur spécialité. “On doit aider ces cas Covid-19 à se réadapter à la vie normale.”

Soutien psychologique

Des patients post-covid suivis par des kinésithérapeutes explique le médecin en chef. “Au quotidien on les accompagne, avec des exercices individualisés - période oblige - afin qu’ils retrouvent leur masse musculaire, qu’ils puissent retrouver leur autonomie”. Ils doivent réapprendre à respirer sans machine ou à marcher alors que leur santé sera encore fragile. “Les SSR sont pour les personnes les plus âgées, les plus marquées. Très affaiblies par leur passage en réa”.

Il faut alors doucement les sevrer quand d’autres auront besoin d’un suivi en diététique ou d’un soutien psychologique. Pendant, et même après leur séjour dans certains établissements.