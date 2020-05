Coronavirus : Aucun décès dans le Gard ce 1er mai

Selon le décompte journalier de l'ARS Occitanie, on ne déplore aucun nouveau décès dans le Gard ce vendredi. Le bilan s'établit toujours à 61.132 personnes sont toujours hospitalisées.

Selon l'ARS Occitanie, on ne compte ce vendredi dans le Gard aucun nouveau décès lié au coronavirus. Depuis le début de l'épidémie, on déplore 61 victimes en établissements de santé. 132 personnes sont hospitalisées, le chiffre le plus élevé de tous les départements d'Occitanie. 28 patients se trouvent en réanimation. 186 personnes ont pu regagner leur domicile.

En Lozère, 1 personne hospitalisée, 18 retours à domicile. 1 décès.