Coronavirus : "aucun établissement scolaire n'est fermé pour le moment dans l'Académie de Dijon"

Face à l'épidémie de coronavirus, la France est toujours en stade 2 pour gérer la crise. Le président de la République, Emmanuel Macron doit s'adresser ce jeudi soir aux Français, dans une allocution solennelle, à 20 heures. Dans les établissements scolaires, la situation varie d'une région à l'autre, avec des fermetures totales ou partielles. Qu'en est-il dans l'Académie de Dijon ? On a posé la question ce matin à la rectrice Nathalie Albert-Moretti, invitée de France Bleu Bourgogne.

A ce jour, y a t-il des écoles, collèges ou lycées fermées en Côte-d'Or à cause du coronavirus ?

Pas du tout, pour l'heure rien n'a été fermé dans notre Académie. On est assez épargné pour le moment.

Même si rien n'est fermé, y a -t-il des cas confirmés chez les élèves ?

Très très peu, il y a quatre cas suspects chez des élèves en Bourgogne, neuf chez les personnels et un seul cas a été contrôlé positif.

Quelle est la règle avant de fermer un établissement scolaire ?

Il faut d'abord prendre la mesure du nombre de cas suspects ou avérés. Ce qui est déterminant c'est la capacité des établissements à mettre en place et effectuer les gestes barrières. C'est à dire les mesures d'hygiène mises en place depuis lundi et sensées limiter la propagation du virus.

Qu'est-ce qui est mis en place ?

On travaille depuis quinze jours pour mettre en place des plans de continuité d'activité pédagogique en cas de scénario catastrophe, pour permettre aux élèves de poursuivre les cours. Il faut aussi continuer à sensibiliser les professeurs et les parents aux gestes barrières. C'est absolument essentiel : se laver les mains plusieurs fois dans la journée, ne pas se serrer la main ou ne pas se faire la bise, tousser dans son coude, utiliser un mouchoir une seule fois avant de le jeter ou encore faire attention à ce que les poubelles soient vidées. Ce sont des gestes très importants pour être pleinement citoyen et vigilant.

On parle beaucoup de télétravail pour les salariés, qu'en est-il du télé enseignement pour les élèves ? C'est possible ?

Tout à fait, on a construit un plan de continuité pédagogique en ce sens, mais évidemment dans la mesure du possible. On met tout en oeuvre pour cela soit fait au mieux. On dispose d'outils très élaborés avec le CNED (Centre national d'enseignement à distance), avec un outil baptisé "Ma classe à la maison" avec lequel les équipes sont familiarisées et qui pourra permettre le suivi pédagogique en cas de fermetures de locaux.

Y a t-il beaucoup d'absentéisme du côté des élèves, en raison de ce contexte, avec des parents qui peut-être ont peur et s'inquiètent ?

Cela a été le cas un petit peu le premier jour de la rentrée mais en rassurant et en expliquant ça s'est résorbé facilement. Le secret c'est vraiment d'expliquer et de rassurer.