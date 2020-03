Coronavirus : "Aux caisses du supermarché, personne ne m'a laissée passer !" Raymonde, 83 ans, invalide à 80%

Pour les personnes invalides, mais aussi les plus âgées, il devient de plus en plus compliqué d'aller dans les supermarchés, qui sont pris d'assaut depuis l'intensification de l'épidémie de Covid-19. "C'est un peu chacun pour soit" déplore Raymonde. Elle a 83 ans et elle est invalide à 80%.

La solidarité, elle n'y est pas ! Et les personnes âgées on peut crever, ils s'en foutent royalement !

Normalement, Raymonde est prioritaire en caisse. Mais dans le Super U du quatrième arrondissement de Marseille lundi, personne ne l'a laissée passer : "On m'a dit : "Vous ne passez pas, non non vous attendez, vous faites comme les autres !" Alors au bout d'un moment j'ai dit au revoir, je suis allée ailleurs. Je ne me sentais pas de rester debout plus d'une demi-heure, une heure, je ne peux pas. Et dans trois heures j'y étais encore ! Impossible."

"Les gens ne pensent qu'à leurs ventres, c'est tout." s'agace l'octogénaire. "Il faut voir les choses telles qu'elles sont : la solidarité, elle n'y est pas ! Et les personnes âgées on peut crever, ils s'en foutent royalement !"