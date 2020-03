Coronavirus : avant l'allocution d'Emmanuel Macron, des franciliens se ruent dans les magasins

Au lendemain du premier tour des élections municipales, le président de la République Emmanuel Macron, doit faire une nouvelle allocution ce lundi 16 mars à 20 heures pour annoncer de nouvelles mesures pour limiter l'épidémie de coronavirus.

L'hypothèse d'un confinement est de plus en plus probable et certains Franciliens semblent s'y préparer. À Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), les files d'attentes étaient impressionnantes à la mi-journée, à l'intérieur et devant les pharmacies, malgré certains messages affichés pour prévenir qu'elles sont en rupture de stock de masques de protection.

Pénurie de masque de protection dans cette pharmacie de Rosny-sous-Bois

Pareil devant ce supermarché du centre-ville où un vigile laisser passer par petits groupes les clients qui font la queue sur le trottoir. "On a dû organiser un filtrage dès ce matin sinon c'était impossible à gérer", explique une employée. Dans les rayons de la supérette à quelques mètres de là, même scénario avec des rayons vides et des clients qui remplissent leur chariot avec des packs de bouteilles et des produits d'hygiène de toute sorte.